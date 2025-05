Pred lokalom eksplodirala bomba: »Gre za jasno sporočilo lastniku« (FOTO)

V zagrebški četrti Prečko je v torek zgodaj zjutraj domačine prestrašil močan pok, še bolj jih je prestrašila novica, je bilo to, kar so slišali, eksplozija bombe ali njej podobnega eksplozivnega telesa. Nekdo jo je odvrgel pred enega od gostinskih lokalov, eksplozija pa je poškodovala še sosednji lokal.

Ranjenih na srečo ni bilo, saj sta bila zaradi zgodnje ure oba lokala zaprta, prav tako ni bilo nikogar na ulici. Kljub temu lastnik enega od drugih lokalov v tej isti četrti meni, da je šlo za »jasno sporočilo lastniku lokala«. Po podatkih portala 24sata naj bi bil lastnik lokala, ki je bil tarča napadalca, 63-letni Goran Obradović Pišta, ki ima že dolgo lokale po različnih delih Zagreba.

Policija je večino dneva opravljala ogled kraja dogodka, ta čas so bile zaprte tudi vse prometnice v okolici, promet so ponovno sprostili v popoldanskih ulicah. Kljub temu preiskovalci še vedno ne vedo, kdo je eksplozivno napravo odvrgel in zakaj. »V eksploziji je bil poškodovan inventar v dveh lokalih in tudi okna ter vrata, poškodovanih je bilo tudi nekaj stanovanj v sosednji stavbi. V času eksplozije so bili v njih ljudje, a na srečo nihče ni bil ranjen. Ogled smo zaključili, preiskava pa še poteka,« so sporočili zagrebški policisti.

Poškodovan je bil tudi sosednji lokal. FOTO: Davor Puklavec/pixsell

Prometnice okrog kraja dogodka so bile zaprte. FOTO: Igor Kralj/pixsell