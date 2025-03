Pred 11 dnevi je imel rojstni dan, ni ga. Milanovi družini je vsak dan težje ...

Na priljubljeni izletniški točki Bojanine vode na Suvi planini je pred devetimi meseci brez sledu izginil niški farmacevt Milan Đorđević.

Pred 11 dnevi je imel rojstni dan, ni ga ...

»Bil je 8. marec, nisem dobila rožic od njega kot prejšnja leta. Sina ni, kot bi v zemljo padel, in kako lahko človek, visok dva metra in skoraj 100 kilogramov, pade v zemljo? Ne vem, kaj se mu je zgodilo, samo upam, da je živ. Nič drugega,« vidno pretresena pravi Milanova mama Marica Đorđević. Marica pravi, da ves dan razmišlja le o tem, kaj se je zgodilo 10. junija na Suvi planini in je prepričana, da je sina nekdo od tam na silo odpeljal v neznano smer ali pa je odšel sam.

Milan Đorđević je ženo zadnjič poklical v ponedeljek, 10. junija okoli poldneva. Rekel je, da bo ostal v službi, da ne bo imel časa pobrati hčerke iz vrtca, bo pa imel čas peljati sina na rojstnodnevno zabavo. Po tem se nikomur ni oglasil na telefon, zato so njegov brat, oče in prijatelji začeli iskanje in obvestili policijo. Milanov službeni avtomobil so našli 10. junija zvečer, a od takrat do danes niso našli ničesar več, kar bi lahko pomagalo pri razrešitvi skrivnostnega izginotja. V prtljažniku avtomobila so našli službeni in zasebni telefon, ročno uro ter denarnico z denarjem in osebno izkaznico.

»Verjamem, da bi se moral Milan z nekom srečati ob 12. uri, kajti zakaj bi šel na goro v srajci in hlačah. Od njegove kolegice smo izvedeli, da se je tisto jutro z nekom glasno pogovarjal na parkirišču. Pravi, da se je pogovarjal s šefico iz službe, ampak zakaj bi se tako pogovarjal z njo. Bil je pri meni, skupaj sva spila kavo in v tem času je imel dva telefonska klica. Sumljivo je tudi, da je šel na pregled k zdravniku v niški klinični center ob 10.30, očitno se mu je mudilo, da bi bil ob 12. uri na gori,« sumi Marica. Po njenih besedah ​​je imel Milan težavo, ki ga je mučila, a je starejšemu bratu rekel, da bo povedal, za kaj gre, ko bo rešena.

Policiji ne verjame, klici v telefonu zbrisani

Dodala je, da so veliko upanja polagali v preverjanje Milanovih telefonov, a so od policije dobili odgovor, da niso našli nič sumljivega. »Tega nikakor ne moremo sprejeti. Da v telefonih niso našli niti enega sumljivega klica. Ko so nam jih po petih tednih vrnili, nama je s starejšim sinom uspelo "odkleniti" telefon. Videla sva, da so nekateri dnevi prazni, da so vsi klici in sporočila izbrisani. Takih dni je veliko, morda vsak drugi dan,« je poudarila Marica.