Prebegli wagnerjevec Andrej se je stepel

Pobegli nekdanji član ruske skupine plačancev Wagner Andrej Medvedjev se je na Norveškem, kamor je prebegnil, zapletel v pretepu v enem od barov v Oslu, kar je zdaj priznal tudi na sodišču. Priznal je tudi očitek o nošenju zračne pištole, kar je na Norveškem prepovedano.

Medvedjev je januarja letos pobegnil iz Ukrajine, kjer se je kot Wagnerjev plačanec boril v regiji Bahmuta. Odkrito je nasprotoval ruski invaziji in poročal o mučenju, ki ga izvajajo ruski vojaki. Pobegnil je na Norveško, kjer je zaprosil za azil, medtem ko naj bi ga iskala tudi rusko notranje ministrstvo in ruska tajna služba.

Za samoobrambo

26-letnik je na sodišču priznal, da se je 22. februarja pred barom v Oslu sprl in oviral delo policistov, zanikal pa je navedbe, da je bil do policistov nasilen, za kar je predvidena kazen treh let zapora. Prav tako je priznal krivdo, da je 14. marca na javnem kraju nosil zračno pištolo, ki jo je kupil v Oslu. Služila pa naj bi mu za samoobrambo, ker se je bal, da bi ga kdo napadel. Tožilec je za Medvedjeva zahteval 18 dni zapora, sodba pa bo znana do 2. maja. Tudi če bo obsojen, ni nujno, da bo Rus izgnan iz Norveške, saj za prosilce za azil veljajo drugačna dovoljenja.

Prigožin je hudič

Wagnerjevo skupino je leta 2014 ustanovil Jevgenij Prigožin, njegovi plačanci pa veljajo za posebno neusmiljene. Po mnenju Medvedjeva je Prigožin hudič. Med drugim je njegova skupina rekrutirala več deset tisoč borcev v ruskih zaporih, njihovim družinam pa obljubljajo, da bodo v primeru njihove smrti prejele okoli 63.000 evrov. Toda družine padlih do sedaj niso dobile še popolnoma nič, ker umrle preprosto razglasijo za pogrešane. Medvedjev je prvi znani pripadnik Wagnerjevih plačancev, ki se je boril v Ukrajini, a nato fronto zapustil.