Prazničen konec tedna krvav

V ZDA ima orožje vse več besede. FOTO: Josiah S/Getty Images

13 življenj je vzel dan neodvisnosti v New Yorku.

Američani so pred dnevi proslavili praznično, žal pa je slavje ob dnevu neodvisnosti marsikje omadeževalo nasilje. Policisti so namreč od petka do nedelje v ZDA obravnavali več kot 400 primerov streljanja, smrtnih žrtev pa so našteli najmanj 150.Porast zločinov in uporaba strelnega orožja sta v zadnjem letu čez lužo pošastna, so zaskrbljene oblasti z Bidnovoadministracijo na čelu, ki si prizadeva za spremembe na področju orožarske zakonodaje, a so bili dozdajšnji ukrepi bolj ali manj medli. Samo v New Yorku so v letošnjem letu možje postave posredovali pri 40 odstotkov več strelskih dogodkov kakor v istem obdobju lani, zaradi orožja je umrlo že 885 ljudi; samo 4. julij je vzel 13 življenj. Konec tedna je bil krvav tudi v Chicagu, od petka do nedelje je zaradi nasilja z orožjem umrlo 14 ljudi, med njimi pripadnik nacionalne garde, ranjenih je še 69, tudi pet- in šestletni deklici ter dva policista.V Norfolku v zvezni državi Virginia so po strelskem obračunu aretirali 15-letnika, ki je poškodoval štiri otroke in mladostnike, stare od šest do 16 let. Sredi poulične zabave v Toledu v Ohiu je nekdo začel streljati v množico in zadel več kot 10 ljudi, 17-letnik je umrl. Orožje je končalo tudi zabavo v Cincinnatiju v isti zvezni državi, kjer sta umrla 16- in 19-letnik, več je ranjenih. V teksaškem Dallasu so umrli štirje, v Fort Worthu pa se je razvnel prepir med skupino moških pred avtopralnico, vsi so pograbili orožje in začeli obračunavati med seboj. Umrl ni nihče, ranjenih pa je osem.V Atlanti je bil med smrtnimi žrtvami streljanja tudi profesionalni igralec golfa, krogla ga je zadela v glavo, poročajo tamkajšnje oblasti, umrla sta še dva človeka.