Pozor, ni za občutljive: z avtom zbil otroka, zaslišali so se kriki (VIDEO)

Bosno in Hercegovino pretresa posnetek, ki ga je na Twitterju v torek objavil Dnevni avaz. Varnostne kamere so namreč posnele, kako je Golf 2 zbil otroka, ki je v tistem trenutku stekel na cesto, pri tem pa ni pogledal na svojo levo. Nesrečneža je po trku odbilo več metrov stran. Zaslišali so se kriki, nato pa mu je na pomoč prihitelo več odraslih oseb.

Kot vse kaže, do najhujšega scenarija po nesreči ni prišlo, je pa otrok verjetno utrpel hude poškodbe.

Sodeč po podatkih videonadzorne kamere, je bil video posnet 17. marca letos v popoldanskih urah.