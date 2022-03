Pozor, ni za občutljive: grozljiva smrt ukrajinske deklice, zdravniki in sestre v solzah (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin vseskozi zatrjuje, da civilno prebivalstvo ne bo tarča napadov, a prizori iz Ukrajine v zadnjih dneh kažejo tudi drugačne podobe. Med hudimi boji je umrlo že več kot 10 otrok, veliko več pa je ranjenih. Po spletu je zakrožil posnetek, ki kaže, da so hudo ranjeno šestletnico pripeljali na urgenco, v rešilcu pa so jo oživljali že reševalci. Kljub hudim naporom pa je niso mogli rešiti. »Pokažite to pr**** Putinu! Oči te deklice in zdravnike v solzah!« je vpil eden iz ekipe. Pretresljive prizore spremlja še neutolažljivi jok dekličine matere.

