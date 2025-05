Pozor, nazorni posnetki! S sekiro na univerzi ubil žensko, gre za študenta tretjega letnika prava (FOTO in VIDEO)

Na univerzi v Varšavi je bila v napadu s sekiro ubita ženska, je sporočila poljska policija. Po napadu so pridržali 22-letnega Poljaka, motiv za napad pa za zdaj ni znan. Na univerzi so danes razglasili dan žalovanja.

FOTO: Daria Brzezicka Daria Brzezicka Via Reuters

FOTO: Daria Brzezicka Daria Brzezicka Via Reuters

Policija je pridržala moškega, ki je vstopil v poslopje univerze v Varšavi. Ena oseba je umrla, še eno poškodovano osebo so odpeljali v bolnišnico, je policija zapisala v izjavi na X.

Napadalec študent tretjega letnika prava

Incident se je zgodil v sredo pozno popoldne, ko je moški iz še neznanih razlogov s sekiro napadel vratarko. Hudo poškodovan je bil tudi varnostnik, ki je poskušal posredovati in ženski priskočiti na pomoč.

Policija je po napadu pridržala 22-letnega poljskega državljana. Po navedbah tožilstva gre za študenta tretjega letnika prava.

Z univerze so sporočili, da so šokirani zaradi napada, dogodek pa označili za veliko tragedijo. »Izražamo veliko žalost in sočutje družini in bližnjim,« je sporočil rektor Alojzy Nowak.