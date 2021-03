Poklicali so jo na cepljenje, a po 12 letih odkrili njeno truplo

Truplo ženske je bilo po naključju odkrito v njenem domu v škotskem mestu Aberdeen, policijski preiskovalci pa menijo, da je umrla pred 12 leti. Christine Malley, katere truplo so našli, bi bila v teh dneh stara 80 let, vzrok za grozljivo odkritje pa je poziv k k cepljenju proti covidu 19.



Po izjavi policije se gospa ni odzvala na omenjeni poziv v Cove, predmestje Aberdeena. Zdravstveno osebje jo je želelo obiskati doma, mož pa je rekel, da je »v tujini«, piše revija Fenix. Nato je policija hišo preiskala in našla njeno telo brez znakov življenja. Domneva se, da je umrla leta 2009. Preiskava še poteka, njeno smrt po besedah ​​tiskovnega predstavnika policije obravnavajo kot nepojasnjeno.



Soseda je ob tem nenavadnem primeru povedala, da je nesrečno Christine nazadnje videla leta 2008, medtem ko je druga soseda dejala, da je par poznala le na videz.

