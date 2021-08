Požar v Sarajevu: več deset ljudi ostalo brez strehe nad glavo (VIDEO)

Požar se je začel širiti danes zjutraj, ko se je nad mesto dvignil gost dim. Ogenj je popolnoma uničil nekaj vrstnih stanovanjskih hiš. Gasilcem je uspelo omejiti požar, da se ni razširil naprej po stanovanjski soseski. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot dvajset ljudi.Stanovalci naselja Buća Potok, ki so bili priče ognjenim zubljem, predvidevajo, da so bile stare napeljave vzrok za začetek požara. Na srečo je ogenj uničil le materialne stvari in so vsi stanovalci odnesli celo kožo. Nekaterim je uspelo celo rešiti najpomembnejše dokumente.