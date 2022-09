Požar v baru s karaokami: ljudje skakali s stavbe, umrlo 12 ljudi (VIDEO)

Na jugu Vietnama je v torek zvečer bar s karaokami zajel požar, v katerem je umrlo 12 ljudi, še 11 je bilo poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Ogenj se je razširil v drugem in tretjem nadstropju štirinadstropne stavbe in tam ujel obiskovalce in zaposlene, saj je stopnišče napolnil gost dim. Na begu pred ognjenimi zublji, ki so se zaradi lesene opreme hitro širili, so se številni zatekli na balkon, nekateri pa so skakali iz stavbe.

Fotografije prikazujejo dim, ki se vali iz bara sredi natrpane stanovanjske soseske v mestu Thuan An ter gasilce na žerjavih, ki si prizadevajo pogasiti požar.

Morebitne žrtve še iščejo

Reševalne ekipe na prizorišču še vedno iščejo morebitne žrtve, vzrok požara pa še preiskujejo. Gre za najhujši požar v Vietnamu od leta 2018, ko je v stanovanjskem kompleksu v Hošiminhu umrlo 13 ljudi. Leta 2016 so bili ognjeni zublji v baru s karaokami v Hanoju prav tako usodni za 13 ljudi. Oblasti so takrat sprožile nadzor nad ukrepi za preprečevanje požarov v barih in klubih.

Minuli mesec so trije gasilci umrli med gašenjem ognja v še enem baru s karaokami v vietnamski prestolnici.