Požar pogoltnil covidno bolnišnico

80 bolnikov naj bi bilo ob eksploziji v bolnišnici.

Covidna bolnišnica je popolnoma uničena. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Preiskava bo pokazala, ali je kriva katera od ugotovljenih nepravilnosti pri gradnji. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Požar je izbruhnil med slovesnim proslavljanjem 30. obletnice razglasitve neodvisnosti države.

Kaj je povzročilo eksplozijo, ki je zanetila strahoten požar, pristojni še ugotavljajo, zdravstveno osebje severnomakedonske bolnišnice pa si na vse pretege prizadeva pomagati številnim poškodovanim in preprečiti nadaljnje smrti. Ogenj je bil namreč usoden že za 14 ljudi, število pa bi se lahko še povečalo, saj so med več deset poškodovanimi mnogi v kritičnem stanju; hrvaški mediji so sicer včeraj poročali, da naj bi bilo smrtnih žrtev že 30.V sredo okoli 21. ure je v Tetovu počilo, nato še zagorelo, požar pa je bil tako silovit, da je v kratkem času pogoltnil celoten modularni covidni oddelek, ki so ga postavili pred bolnišnico in v katerem je bilo usodnega večera približno 80 bolnikov. Kakšnih 30 gasilcev s sedmimi vozili se je z ognjem spopadalo pol ure, po do zdaj znanih podatkih med smrtnimi žrtvami menda ni zdravstvenega osebja, a so tudi med njimi nekateri hudo poškodovani, poročajo tamkajšnji mediji. Vse poškodovane so prepeljali v bolnišnico v Skopje. Kot so še pojasnili pristojni, so plastični modularni oddelek postavili šele spomladi letos, in sicer zaradi velikega pritiska na bolnišnico ob novem izbruhu covida-19. Še med gradnjo pa so odgovorni v bolnišnici opozarjali na domnevne infrastrukturne nepravilnosti, za katere naj bi gradbeno podjetje zagotovilo, da jih bo odpravilo v najkrajšem možnem času, a se to menda ni zgodilo. Ali je eksplozijo in požar povzročila ravno katera od ugotovljenih napak, bo potrdila ali ovrgla preiskava, odgovarjajo pristojni. Prizorišče tragedije je še isti večer obiskal severnomakedonski premier, ki je svojcem žrtev izrazil sožalje, izrazi sočutja pa prihajajo iz vse Evrope; odzval se je tudi, ki je predsedniku Republike Severne Makedonijeizrazil globoko sožalje in sočutje za vse žrtve in nastalo škodo ob grozovitem požaru ter mu ponudil pomoč, sožalje je izrazilo tudi naše zunanje ministrstvo.Severna Makedonija se zadnje čase spopada tudi z novim valom okužb z novim koronavirusom, vsak dan potrdijo okoli 30 smrtnih žrtev, do zdaj pa jih je umrlo skupno že več kot 6100. Med mesti, ki jih je covid-19 najbolj prizadel, je tudi Tetovo, kjer je nizka tudi precepljenost. Požar je izbruhnil ravno med slovesnim proslavljanjem 30. obletnice razglasitve neodvisnosti države. V Skopju so se obletnice spomnili tudi z vojaško parado.