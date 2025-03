Potniški vlak do smrti povozil mlado mamo (32) ter leto in pol starega otroka

Na železniški progi v bližini železniškega postajališča Zapolje pri Novi Gradiški se je včeraj zgodila strašna tragedija. Potniški vlak je do smrti povozil mlado mater (32) in njenega leto in pol starega otroka.

Nesreča se je zgodila pol ure po polnoči. Vlak je trčil v žensko (rojeno leta 1993) in otroka (rojenega leta 2023), ki sta na kraju dogodka umrla, je sporočila policija.

Železniški promet na tem delu je bil med preiskavo začasno ustavljen.