Potnico z jahte med potapljanjem napadel morski pes, končalo se je tragično

Potnica z luksuzne jahte iz Pensilvanije je umrla, potem ko jo je ugriznil morski pes, ko se je z družino potapljala na Bahamih. Gre za okoli 50 let staro žensko, ki je bila na ladji Harmony of the Seas (Royal Caribbean). Morski pes jo je napadel v Green Cayu, piše CNN.

Medtem ko je bila ladja zasidrana, je družina rezervirala izlet s lokalno turistično agencijo, s katero so se odpeljali na potapljanje. Ljudje so videli napad morskega psa in so ji priskočili na pomoč, jo hudo poškodovano izvlekli na ladjo in pripeljati do pristanišča, kjer je že čakalo reševalno vozilo, vendar ji ni bilo več pomoči. Omenjeno plažo so zaprli.