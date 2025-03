Potepuški psi do smrti pogrizli deklico

Turčija se otepa velikanskega števila potepuških psov, pritisk, naj končno naredi red na tem področju, pa je čedalje večji. Sodu je izbila dno petkova tragedija v mestu Konya, kjer je dveletno deklico napadlo in do smrti pogrizlo 10 potepuških psov, poroča spletni medij Turčija danes. V odziv na nedavne dogodke je notranji minister Ali Yerlikaya izdal odredbo vsem guvernerjem za odstranitev vseh potepuških psov. Občine, ki ne bodo upoštevale odredbe, bodo kaznovane v skladu z veljavno zakonodajo. V Konyo so tudi poslali inšpektorje, da bi preiskali incident.

10 PSOV je bilo v ubijalskem tropu.

»Zbiranje potepuških psov se ne izvaja ustrezno,« je dejal Yerlikaya. Na tragični incident se je odzval tudi predsednik Recep Tayyip Erdogan in napovedal širšo preiskavo. Občine, ki ne bodo izpolnile svojih obveznosti, bodo lahko kaznovane s kaznijo 71.965 turških lir (približno 1813 evrov) na psa. Poleg tega lokalni voditelji, ki ne bodo izpolnili svojih obveznosti v določenem roku, tvegajo zaporno kazen od enega do treh let.

Napadajo otroke

Vprašanje potepuških psov že dolgo deli turško javnost, zlasti po naraščajočem številu napadov na otroke. To je sprožilo burne razprave o možnih rešitvah. Turški parlament je kljub ostrim razpravam sprejel spremembo zakona o zaščiti živali, ki jo je podpisal predsednik Erdogan. Zakon občinam torej nalaga zbiranje potepuških živali ter njihovo namestitev v zavetišča za rehabilitacijo in posvojitev. Za to morajo same priskrbeti sredstva.

Aktiviste skrbi, da sledijo množični poboji brezdomnih štirinožcev in pojav neustreznih razmer v prenatrpanih zavetiščih.

Eden najbolj spornih členov dovoljuje evtanazijo psov, če so nevarni javni varnosti ali zdravju, če kažejo neobvladljivo vedenje, če so okuženi z neozdravljivimi boleznimi ali če niso primerni za posvojitev. Opozicija meni, da je člen ustavno sporen. Tudi aktiviste skrbi, da bi zakon lahko pripeljal do množičnih pobojev potepuških psov in do neustreznih razmer v prenatrpanih zavetiščih. Vlada ocenjuje, da je na ulicah turških mest in na podeželju okoli štiri milijone klateških kosmatincev.