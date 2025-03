Posnetki dramatičnega reševanja migranta iz reke (FOTO)

V italijanski občini Premarjag so v ponedeljek popoldne gasilci iz Čedada in Vidma, skupaj s specializirano enoto SAF za vodno in gorsko reševanje, izvedli drzno reševalno akcijo. Primorski dnevnik piše, da je mlad migrant poskušal s kolesom prečkati zaprti prehod čez reko Malino, vendar ga je močan tok potegnil v vrtinec, zaradi česar je obstajala velika nevarnost utopitve.

Na kraj dogodka sta prispela gasilski in reševalni helikopter, gasilci so se zavarovani podali v vodo in moškega izvlekli na breg. Nato ga je gorski reševalec s helikopterja privezal na vrvni sistem in ga dvignil v plovilo. Po prvi zdravniški oskrbi so ugotovili, da ima poškodbe nog, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico, navaja portal.

Dogodek spominja na tragično nesrečo maja 2024, ko je reka Nadiža odnesla tri mlade osebe, ki so ostale ujete na otoku zaradi nenadnega dviga vodostaja. Kljub hitremu posredovanju reševalcev niso preživele.