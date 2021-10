Posnetek groze: ubil človeka, ranil še štiri (VIDEO)

Bivši turški nogometašse je zapletel v krvavi incident. Pri tem naj bi enega človeka ubil, še štiri pa ranil. Razlog za incident, ki se je pred dnevi zgodil v bližini Carigrada, pa je bil prepir v prometu. Najprej se je stepel, nato pa sedel v avto in streljal v skupino ljudi. Pri tem je ubil 24-letnika, ranil več drugih in nato pobegnil. Že dan po streljanju se je predal policiji, a zanika, da bi sploh bil na kraju streljanja.Ob tem so turški mediji objavili posnetek, ki naj bi dokazoval, kako Öztürk izstopa iz luksuznega vozila, izvleče orožje in strelja.