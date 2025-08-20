Poslovnež med letom posilil 15-letnico! Poglejte, kako je bil kaznovan

Neimenovani moški (44) je bil marca na letu švicarske letalske družbe, ko je spolno napadel 15-letno dekle, navaja Daily Mail. Moški je napadel najstnico, ki je sedela poleg njega, potem ko je med deveturnim letom iz Mumbaja v Zürich zaspala.

Indijski poslovnež je v času napada delal v Belgiji. Dekle in moški sta najprej imela kratek, sproščen pogovor, preden je mladoletnica zaspala. Moški se je nato »neprimerno« dotikal nje in sebe. Na okrožnem sodišču v Bülachu je priznal kazniva dejanja in izjavil, da se je zavedal, da je storil napako. Priznal je tudi, da mlada ženska ni privolila v spolni odnos.

Ne pomeni ne

Podrobnosti primera so bile objavljene po kontroverznih razpravah o formuli ne pomeni ne. Sprememba zakonodaje je začela veljati pred enim letom in pomeni, da se za posilstvo zdaj šteje, če žrtev z besedami ali kretnjami pokaže, da ne pristaja na spolni odnos.

Prepoved vstopa v državo, sodnik omenil, da kazen precej mila

Pred spremembo se je posilstvo zgodilo le, če je storilec žrtvi grozil ali uporabil nasilje. Poleg tega kaznivo dejanje posilstva ne vključuje več le prisilnega spolnega odnosa, temveč zdaj vključuje tudi dejanja, podobna spolnemu odnosu.

Moški je tako dobil pogojno kazen leto in pol zapora, vendar mu je ne treba prestati, ker je od marca v priporu. Sodnik je kazen označil za precej milo in komaj primerno. Obsojencu so prav tako prepovedali vstop v Švico za naslednjih pet let in izdali dosmrtno prepoved opravljanja kakršne koli dejavnosti, ki vključuje redne stike z mladoletniki.