Poslančev morilec sodeloval v programu za preprečevanje ekstremizma

Osumljenec za umor britanskega poslanca Davida Amessa je pred leti sodeloval v programu za preprečevanje ekstremizma, poročajo britanski mediji. Laburisti in liberalci so se medtem odpovedali kandidaturi na nadomestnih volitvah, ki jih bodo izvedli zaradi smrti poslanca konservativne stranke.

Britanski BBC poroča, da je napada na Amessa osumljen 25-letni britanski državljan somalijskih korenin Ali Harbi Ali. Pred leti so ga oblasti napotile v prostovoljni progam, namenjen ljudem, pri katerih bi lahko obstajalo tveganje za radikalizacijo. Ali naj ne bi prav dolgo sodeloval v programu. Obveščevalna služba MI5 ga sicer ni nikoli spremljala.

Oče pravi, da je prizadet

Sprva so Alija aretirali zaradi suma umora, a so kasneje razlog za aretacijo spremenili v sum terorizma. Preiskovalci imajo tako do petka čas, da ga zaslišijo.

Policist v bližini prizorišča, kjer je bil ubit Amess. FOTO: Peter Nicholls Reuters

Policija je sporočila, da preiskujejo »morebiten motiv, povezan z islamističnim ekstremizmom«. Preiskavo vodi protiteroristični oddelek Scotland Yarda, ki je v soboto izvedel tri hišne preiskave na območju Londona.

Osumljenčev oče Harbi Ali Kullane je potrdil, da je sin v priporu. »Zelo me je prizadelo,« je povedal nekdanji svetovalec somalijskega premierja in dodal, da česa takšnega ni pričakoval, poročajo tuje tiskovne agencije.

Laburisti in liberalci so medtem napovedali, da za nadomestne volitve po smrti poslanca konservativcev ne bodo predlagali svojih kandidatov. Podobno se je zgodilo po smrti laburistične poslanke Jo Cox leta 2016, ki jo je ubil skrajni desničar. Tudi tedaj druge stranke niso predlagale svojih kandidatov.

Policisti pred domom domnevnega morilca. FOTO: Henry Nicholls Reuters

Grozljiva smrt

Poslanec vladajočih konservativcev Amess je bil v petek med obiskom v lokalnem volilnem okraju tarča napada z nožem, po katerem je umrl. Policija je zaradi suma umora pridržala 25-letnika, ki je poslanca na dogodku na jugovzhodu Anglije po navedbah očividcev večkrat zabodel.

Napad je v državi in širše sprožil številne odzive. Pred poslopjem parlamenta v Londonu so zastave spuščene na pol droga, Amessu so se poklonili številni politiki. V soboto zvečer se je v kraju Leigh-on-Sea, kjer je bil umorjen, več sto ljudi udeležilo bedenja. Za danes popoldne pa je napovedano versko bogoslužje.