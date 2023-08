Poslanca vladajoče stranke ujeli, ko je 'švercal' ekstazi

Državna policija v Tirani je aretirala pet ljudi zaradi trgovine z mamili, med aretiranimi pa je tudi Besnik Mujeci, poslanec kosovskega parlamenta iz vladajoče stranke Samoopredelitev premierja Albina Kurtija.

Državna policija je v izjavi navedla, da so jih ujeli z 11.300 tabletami ekstazija MDMA, katerih vrednost dosega 400.000 evrov, poročajo bosanski mediji.

V večji policijski akciji so aretirali Mithata Ramadnija in Besnika Mujecija s Kosova ter Kalema Picarija, Ambro Mftari in Daniela Avdijo. V preiskavi naj bi namreč ugotovili, da so omenjeni izkoriščali turistično sezono za prevoz pošiljk droge. »Paketi so potovali po avtobusnih linijah Priština–Tirana. Ko so pošiljke prispele v Tirano, pa so jih z najetimi avtomobili prepeljali v druga mesta, večinoma na obali,« so sporočili s policije.

O usodi Mujecija bodo v stranki še odločali

Predstavnik za medije stranke Samoopredelitev Arlind Manjhuka je za Telegrafi povedal, da bodo takoj, ko bodo imeli sestanek, sprejeli odločitev o Mujeciju.

»Glede na prejete informacije smo nemudoma uvedli disciplinski postopek, primer bomo obravnavali na nujni seji. Po seji vas bomo obvestili o odločitvi,« je za Telegrafi.com potrdil Manjhuka.