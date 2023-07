Poskušal je oropati peško, a poglejte, kaj ga je doletelo (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek, ki prikazuje poskus ropa, v katerem se tat na motorju loti peške in ji ukrade torbo. Toda preden mu je uspelo pobegniti z motorjem, ga je opazil voznik tovornjaka in se odločil, da ga ustavi.

Voznik ga je zadel in vrgel z motorja, in ko je tat še naprej plezal po avtomobilu, ga je tovornjakar še naprej podiral. Poskus ropa so posnele nadzorne kamere, celotno dogajanje pa si lahko ogledate spodaj.