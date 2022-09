Posiljeval dečka z motnjo v duševnem razvoju, podrobnosti dejanja grozljive

Moški iz okolice Zagreba je bil obtožen dveh hudih kaznivih dejanj spolne zlorabe ter kaznivega dejanja posilstva. Prvostopenjsko sodišče ga je sprva obsodilo na osem let zapora, a mu je višje sodišče kazen skoraj podvojilo. Zdaj bo moral za rešetkami prestati skupaj 14 let.

Prvo kaznivo dejanje je po trditvah tožilstva zagrešil med letoma 2019 in 2020 ob ​​jezeru v Samoborju. Dečku z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki je bil takrat star 14 let, se je lažno predstavil in mu večkrat dal denar in cigarete, je poročal Jutarnji list.

Fantovo zaupanje je izrabil med sprehodom ob jezeru, kjer mu je ukazal, naj se sleče, nato pa ga je posilil. Obtoženi je dečka nato odpeljal v svoje stanovanje, kjer ga je ponovno posilil. V tretjem primeru jeseni 2020 pa je upokojenec oškodovanca zalezoval v tramvaju. Med vožnjo je začel pogovor s 16-letnikom in ga povabil na pijačo. Nato ga je odpeljal v stanovanje, zaklenil vrata in ključ pospravil v žep. Nato se je slekel in dijaku, ki tega ni hotel storiti, ukazal, naj stori enako. Na koncu ga je posilil.