Posilil mladoletno hčerko, ki je zanosila in rodila

Potem ko je bil 60-letnik iz okolice Splita konec februarja letos na splitskem županijskem sodišču nepravnomočno obsojen na skupno 20 let zapora, ker je pred petimi leti posilil svojo mladoletno hčerko, ki je po tem gnusnem dejanju zanosila dejanje in na koncu rodila otroka, je višje kazensko sodišče sodišče pravnomočno znižalo pošastno kazen za štiri leta.

Sodni senat sodnika Dinka Mešina je 60-letnika zaradi dejanja posilstva mladoletne osebe z motnjami v razvoju, ki je povzročilo nosečnost, obsodil na 13 let zapora, za drugo hudo kaznivo dejanje pa na 11 let zapora. Sodni senat pod predsedstvom sodnika Dinka Mešina ga je obsodil na dve desetletji zapora brez olajševalnih okoliščin. Sodni svet Višjega kazenskega sodišča pa je nato sprejel del obsojenčeve pritožbe, ki se nanaša na višino kazni in navedel, da splitsko sodišče ni upoštevalo visoke starosti in zelo slabega zdravstvenega stanja obtoženca.

Sodniki so ugotovili, da ima "obtoženi kot pritožnik prav, da je 60-letnik, upokojenec z minimalno pokojnino". Menijo, da je kazen 13 let za "hudo kaznivo dejanje zoper spolno svobodo, s katerim je žrtev zanosila in rodila ..." pravilna, za drugo kaznivo dejanje posilstva brez takih posledic pa bi morala biti manj, in sicer 7 let, torej skupaj 16 let.

Dejanje je zanikal

Splitski monstrum je med zagovorom zanikal, da bi storil očitano mu, in sicer da se je oktobra 2017 v stanovanju v Splitu ulegel v posteljo k svoji hčerki z motnjami v duševnem razvoju in kljub njenemu nasprotovanju uporabil silo, da bi premagal njen odpor in jo posilil.

Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je 60-letnik prišteven in da nima večjih duševnih težav, čeprav je med sojenjem postalo jasno, da je takšno vedenje zanj "normalno" in razumljivo, ter je izrazil presenečenje nad tolikšnim zanimanjem in vmešavanjem. policije in sodstva v "njihove družinske zadeve". Kljub njegovemu zanikanju je bil glavni dokaz njegove krivde analiza DNK, ki je pokazala, da je on oče otroka, ki ga je rodila njegova hči. Ko mu je bilo to predstavljeno, je ravnodušno rekel, da bo v tem primeru priznal, da je otrok njegov.

Po porodu je žrtev okolici povedala, da je otrokov oče njen znanec, in šele ko je o vsem spregovoril ožji družinski član, se je razkrila strašna resnica. Njen oče je bil že obsojen zaradi povzročitve hude telesne poškodbe bližnje ali ranljive osebe, nedovoljene posesti orožja in tatvine. 60-letnik je zatrdil, da ni vedel, da ima njegova hči motnjo v duševnem razvoju, priznal pa je, da ji je prenehal dajati predpisana zdravila, ker se jih je naveličala.

Potem ko se februarja ni pojavil na razglasitvi sodbe, so ga še isti dan aretirali po odredbi županijskega sodišča in od takrat je za zapahi. In tam bo preživel naslednjih 16 let svojega življenja, poroča Slobodna Dalmacija.