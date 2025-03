Posilil bivšo in s samostrelom pokončal njeno družino! Ne boste verjeli, kje je dobil orožje

Kyle Clifford, 26-letnik, ki je julija lani na brutalen način ubil tri člane družine BBC-jevega komentatorja Johna Hunta in posilil svojo nekdanjo partnerico, bo preostanek življenja preživel v zaporu. Sodnik mu je izrekel dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, medtem ko je obsojeni iz »absolutnega strahu« zavrnil udeležbo na sojenju in izreku kazni.

Sodnik ga je označil za »ljubosumnega moškega, prežetega s samopomilovanjem, ki prezira ženske«. Hkrati je pohvalil pogum družine Hunt in dejal, da so pokazali »tiho junaštvo, o katerem lahko Clifford le sanja«.

Johna Hunta in njegovo preživelo hčerko Amy je obsodba ganila. V čustvenem nagovoru sodniku je Hunt morilca označil za »psihopata« in mu dejal, da ga čaka »neskončno trpljenje v peklu«. Amy je dodala, da nikoli ne bo razumela, kako je lahko storil tako »demonsko dejanje«, in dejala, da je Clifford zaradi svojih zločinov »pridobil zasluženo mesto v peklu«.

Najprej z nožem pokončal mamo

Clifford je napad natančno načrtoval kar dva tedna. Vse se je začelo z nakupom vrvi, lepilnih trakov in kant bencina, s katerimi je nameraval uničiti dokaze. Prek spleta je naročil samostrel in mesarski nož, za katera je odštel skoraj 450 evrov. V dneh pred umori je prežal v bližini hiše družine Hunt, preverjal, kdaj so doma, in se pripravljal na krvavo maščevanje zaradi razhoda z eno od sester, Louise.

Na dan napada, 9. julija, je Clifford vstopil v hišo pod pretvezo, da želi Louise vrniti njene stvari. Najprej je z nožem brutalno napadel njeno mamo Carol, zabodel jo je petkrat in njeno truplo pokril z odejami. Nato je čakal na prihod Louise in jo je, ko se je vrnila domov, onesposobil, zvezal in jo posilil. Nato jo je s samostrelom ubil.

Ko se je njena sestra Hannah vrnila domov, je Clifford neusmiljeno nadaljeval svoj morilski pohod. Čeprav ji je uspelo svojemu partnerju poslati sporočilo, naj pokliče policijo, jo je Clifford ubil s samostrelom. Umirajoča je še poklicala reševalce in povedala, da jih je napadel »nekdanji sestrin fant«.

Clifford je s kraja zločina pobegnil, a so ga policisti naslednji dan izsledili na pokopališču v Enfieldu, kjer je poskušal storiti samomor s samostrelom. Povzročil si je hude poškodbe hrbtenice in ostal paraliziran od pasu navzdol.

Brez kančka obžalovanja

Clifford je med policijsko preiskavo pokazal le eno čustvo – samopomilovanje. Med zaslišanji je izjavil: »Žal mi je. Kar sem storil, je grozljivo,« vendar je policija poudarila, da ni pokazal pravega kesanja za svoja dejanja. Preiskovalci so v njegovem telefonu našli več posnetkov Andrewa Tata, vplivneža, znanega po mizoginih posnetkih, ki jih je Clifford gledal še noč pred umorom. Louise je prav njegova obsedenost s Tatom navedla kot enega od razlogov za njun razhod.

Za umore je uporabil samostrel. FOTO: Andras_csontos Getty Images/istockphoto

Tožilka Alison Morgan je poudarila, da je Louise pred smrtjo doživela nepopisno trpljenje. Pravosodno osebje je odločitev, da se proces nadaljuje tudi zaradi obtožbe posilstva, označilo kot ključnega za pravico Louise in njene družine.

Cliffordov brat Bradley je prav tako zapornik – obsojen je na dosmrtno kazen zaradi umora. V enem od sporočil, ki sta si jih izmenjala pred zločinom, je Bradley zapisal: »Ne moreš si kar tako naročiti samostrela, bratec.« A Kyle Clifford je storil prav to – in z njim izvedel enega najokrutnejših umorov v Veliki Britaniji v zadnjih letih.