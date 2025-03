Pošast iz Siska: trojni morilec Srđan zapornike silil v srhljive stvari

Državno tožilstvo v Varaždinu je po preiskavi vložilo obtožnico proti obsojenemu trojnemu morilcu Srđanu Mlađanu (44), ker je v zaporu v Lepoglavu večkrat spodbujal drugega obsojenca k ugrabitvi in ​​uboju ljudi, ki so pričali proti njemu, so navedli hrvaški mediji.

Zaradi trojnega umora, bančnega ropa in ugrabitve je obsojen na 27 let zapora. Srđan Mlađan, znan tudi kot »Pošast iz Siska«, kazen prestaja v zaporu v Lepoglavi, na prostost pa naj bi prišel leta 2027. Januarja 1998 je kot mladoletnik v Petrinji s streli iz avtomatske puške pokončal vrstnika, mesec pozneje pa je na enak način v naselju Željezara v Sisku pokončal še 63-letno upokojenko. Med prostim vikendom februarja 2002 je oropal banko in ubil policista, nato pa pobegnil. Nato je na zagrebškem Borongaju ugrabil tričlansko družino, a se je po pogajanjih s policijo predal.

Tožilstvo je sporočilo, da je obtožen, da je od oktobra do decembra 2021, ko je bil na prestajanju zapora, drugega obsojenca večkrat pozval, naj najde določene osebe, med drugim tiste, za katere je menil, da so pričale v njegovo škodo v kazenskem postopku. Tako naj bi zahteval, naj ju ugrabi in ubije, ter da v računalnik ene osebe kopira program z nezakonito vsebino, česar pa ta ni hotel storiti.

To naj bi Mlađan zahteval od svojega poročnega svata Željka Bijelića, ki je o njuni zvezi spregovoril v RTL-ovem dokumentarcu Dosje Jarak. Na seznam ljudi za odstrel naj bi trojni morilec uvrstil ljudi iz policije in pravosodja ter svojo ženo, s katero se je poročil v zaporu.