Poročni dan je bil njen zadnji

Kar bi za 24-letno Mahvash Leghaei moral biti najsrečnejši dan v njenem življenju, je postal njen zadnji. Mladenka je le nekaj ur prej obljubila večno zvestobo svojemu dragemu, par pa se je nato skupaj s svati odpravil v poročno dvorano, kjer so uživali v zabavi, petju in plesu.

V Iranu je streljanje na poroki prepovedano, a mnogi tradicijo kljub temu nadaljujejo.

Kot je v njuni domovini Iranu med nekaterimi skupinami še vedno v navadi, je nekaj svatov s seboj prineslo orožje in med zabavo so mladoporočencema na čast začeli streljati v zrak. Na žalost je bil med njimi moški, po poročanju lokalnih medijev naj bi bil ženinov bratranec, ki z orožjem ni bil najbolj spreten, in ko je sprožil lovsko puško, je prvi naboj odletel proti stropu, drugi pa je zadel nevesto v glavo in ranil še dva svata, ki sta stala v bližini.

Policisti so pobeglega svata kmalu našli. FOTO: Oleksandr Shatyrov, Getty Images

Mahvash so reševalci nemudoma odpeljali v bolnišnico, a je med vožnjo padla v komo, ob prihodu pa je zdravnik lahko le še potrdil njeno smrt. Strelec je po nesreči s prizorišča pobegnil, a so ga policisti že kmalu našli, pri sebi je še vedno imel puško, za katero se je izkazalo, da jo poseduje nezakonito.

Moškega, ki je ubil osebo in dve ranil, čakajo ustrezne sankcije.

»Streljanje na porokah je v mnogih državah na Bližnjem vzhodu tradicionalno, čeprav že dolgo ni dovoljeno. Upam, da bodo ljudje zdaj spoznali, zakaj. Moškega, ki je ubil osebo in dve ranil, čakajo ustrezne sankcije, enako velja za vse nadaljnje tovrstne primere,« je dejal tiskovni predstavnik policije v mestu Firuzabad, kjer se je tragedija zgodila. Nevestina družina je dejala, da so nekaj miru našli v dejstvu, da bo njena smrt pomagala živeti trem drugim, saj se je Mahvash že pred leti odločila, da bo organe po smrti darovala.