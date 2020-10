Poročeni policaj zadavil ljubimko, ker je pisala njegovi ženi

Iz Velike Britanije prihaja tragična zgodba o ljubezenskem trikotniku, ki se je končal s smrtjo. Policist Timothy Brehmer (41) se je zapletel v razmerje z medicinsko sestro Claire Parry. Njuna romanca niti ni bila tako sveža, saj je bila dolga kar deset let. Toliko je tudi trajalo, da je Claire prekipelo in storila je nekaj, kar jo je stalo življenje, poroča The Sun.



Nesrečna ljubica je svojemu ljubimcu vzela mobilni telefon ter z njega poslala sporočilo njegovi ženi, v katerem je pisalo: »Varam te.«



Timothy je v trenutku izgubil vse, zato se je sestal z ljubico z namenom, da se ji maščuje za poslano sporočilo. V svojem avtomobilu jo je zadavil in umrla je zaradi zadušitve. S seboj je imel tudi švicarski nož, s katerim si je porezal roke. Najprej je trdil, da ga je napadla Claire, kasneje pa je policiji priznal, da si je želel vzeti življenje.