Porno afera v Srbiji: gole fotografije pošilja možem

Neznana oseba iz Vranja že več kot pole leta ustrahuje meščanke tega mesta na jugu Srbije, nekatere so se celo odselile. Policija mu (ji?) ne pride na sled, zato nadaljuje s svojim terorjem.



Neznanec jemlje fotografije žensk in deklet z družbenih omrežij, nato izdela lažne profile na spletnih straneh za odrasle. Sledi vzpostavitev stika z žrtvami, ki jim zagrozi, da bo vse skupaj poslal njihovim možem ali partnerjem. Ena izmed žrtev je razkrila, da ji je poslal sporočilo preko facebooka, da bo slike, ki jih je objavil na pornostrani, poslal njenemu možu. Odšla je na policijo. To je bilo januarja, še do danes pa ji policija ni sporočila, kako bodo ukrepali. Druga žrtev pa je za Kurir povedala, da ji je sledil na facebooku pod lažnim imenom in ji tudi poslal sporočilo, na katerega pa ni odgovorila. V drugem sporočilu jo je obvestil, da so njene fotografije na pornostrani. Med njegovimi žrtvami naj bi bile tudi mladoletnice.Ker nenehno menja ime in profil, ga ne morejo odkriti.



Vse kaže, da manijak svojim žrtvam tudi sledi. Ena izmed njih je povedala, da ji je poslal sporočilo, naj pride na točno določeno mesto. Ko je jedla v restavraciji, pa ji je poslal sporočilo z navodilom, da naj plača, kar je pojedla in pride na določeno mesto. Žrtev je prepričana, da je lahko vedel, da obeduje samo, če ji je sledil. Pravi, da sumi, da je za vsem skupaj nek 24-letnik. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je edina rešitev za takšno težavo žensk, da njihovi profili na spletnih omrežjih niso javni.