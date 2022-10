Taksist »mrtvo« pijan prevažal potnike, skoraj povozil mamo z otrokom

Policija je odvzela prostost taksistu, ki je pijan vozil potnike po Zagrebu. Napihal je kar 3,5 promila. Željko (62) je konec septembra okoli 15. ure pijan vozil taksi proti zahodu po Vlaški ulici. Posnetki nadzornih kamer so pokazali, da je taksi pripeljal iz smeri Vlaške ulice in na območju Evropskega trga skoraj zbil peško z otrokom v vozičku. Uspelo mu je zavreti v zadnjem trenutku, poroča Slobodna Dalmacija. Nato je z vozilom zapeljal do taksi postajališča, kmalu pa se je njegovemu vozilu na motorju približal policist Mario.

»Med komunikacijo z njim sem zaznal močan vonj po alkoholu, nakar sem mu rekel, naj izstopi iz vozila in ga vprašal, ali bo opravil alkotest, v kar je privolil. Ko sem stopil iz vozila, sem videl, da se opoteka, komaj je stal na nogah. Alkotest je pokazal 3,51 promila. Ponudil sem mu tudi zdravniški pregled, vendar je rekel, da ni potreben, in brez ugovorov podpisal zapisnik. Potem so ga odpeljali na streznitev,« je na sodišču povedal Mario.

Potnikov ni prvič vozil vinjen

Njegovi kolegi taksisti, ki so se tisti dan odločili poklicati policijo, so potrdili, da ni bilo prvič, da je potnike vozil vinjen.

»Tudi prodajalke iz bližnje trgovine so se pritoževale, češ da voznik tistega taksija pogosto kupi dva litra piva in ga da v nahrbtnik. Ko je tisti dan parkiral, je močno zaudarjalo po alkoholu in za trenutek sem mislil, da ni pri zavesti, ampak spi,« je pričal kolega taksist.

Željko je bil spoznan za krivega in obsojen na 15.000 kun denarne kazni, kar je 1991,19 evra, od katere so odšteli 600 kun ali 79,65 evra, ker je dva dni preživel v policijskem pridržanju. Plačati mora tudi 580 kun ali 76,99 evra stroškov postopka.