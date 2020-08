Ponovil se je primer jeseniške deklice: 17-mesečnik pretepen do smrti

Italija je pretresena, v javnosti odmeva smrt 17-mesečnega, ki je pred dnevi umrl zaradi poškodb, ki sta mu jih zadala lastna mati in njen partner.Na Siciliji se je tako ponovil primer tragično umrle jeseniške deklice. Kot poroča La Repubblica, je bila policija že večkrat obveščena o trpinčenju otroka, ki je bil maja kar trikrat hospitaliziran zaradi poškodb zaradi domnevnih padcev. Policija je zaradi zanemarjanja julija tudi že ovadila mater, Evanov oče pa je zahteval, da ji zato otroka odvzamejo. A sodni mlini so se vrteli prepočasi, 17. avgusta je deček tragično preminul.Usodne poškodbe naj bi mu zadal očim, oba z materjo je policija že prijela in sta trenutno v preiskovalnem priporu. Podrobnosti trpinčenja 17-mesečnika so srhljive: pretepala naj bi ga s kabli, mu zadala vrsto udarcev v glavo. Dan za tem se deček ni več prebudil.Italija je na nogah in s prstom kaže tudi na pristojne organe, ki bi lahko rešili dečka, a niso pravočasno ukrepali.