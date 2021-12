Ponaredil potrdilo o cepljenju, ko je zbolel, je ubil sebe, ženo in tri otroke

Iz Berlina prihaja novica o družinski tragediji. Devid R. je sebi in soviji ženi Lindi ponaredil potrdilo o cepljenju proti covidu 19. Ko sta se zakonca okužila, pa se je prestrašil, da bi pristojni za njegovo prevaro izvedli, zato je ubil ženo, svoje tri hčerke in na koncu še sebe. Kot poročajo mediji, se je bal, da bi mu zaradi prevare odvzeli otroke.

Njihova trupla so policisti našli v soboto v Koenigs Wusterhausenu, južno od Berlina. Tam so našli trupli dveh odraslih oseb starih približno 40 let in trupla treh otrok Leni, Janni in Rubi starih štiri, osem in deset let.

Ponarejene potrdil o cepljenju so pred dvema tednoma v Nemčiji postala kaznivo dejanje, ki se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom. Nemške oblasti so necepljenim precej omejile življenje. Dostopne so jim le trgovine z nujnimi življenjskimi potrebščinami, lekarne in pekarne.