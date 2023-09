Poljska policija v kleti našla trupla treh novorojenčkov

Poljska policija je v kleti družinske hiše na severu države ob obali Baltskega morja našla trupla treh novorojenčkov. Državno tožilstvo je danes potrdilo, da so zaradi suma umora ovadili 20-letnico in aretirali 54-letnika. Po poročanju medijev naj bi šlo za mamo mrtvih otrok in njenega očeta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je v petek zvečer v vasi Czerniki jugozahodno od Gdanska najprej našla enega mrtvega novorojenčka. Med hišno preiskavo so ponoči policisti našli še eno truplo, tretje truplo pa so našli davi. Druge podrobnosti za zdaj niso znane, še poroča dpa.