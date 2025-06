Politikov sin Marko povzročil nesrečo, ki je vzela tri mlada življenja

V prometni nesreči, ki se je zgodila 31. maja na cesti med Mostarjem in Čapljino, so umrle tri mlade osebe. Zaradi tragedije je danes v Mostarju razglašen dan žalovanja, je sporočil župan Mario Kordić, ki je hkrati napovedal, da bo mestna uprava storila vse, kar je v njeni moči, da družinam žrtev olajša bolečino.

Po podatkih portala GP Maljevac so v nesreči umrli Almin Crnalić (22), Dalila Žugor (20) in Enis Kurtović (22), vsi doma iz Mostarja in pripadniki tamkajšnje vojske. Tragični dogodek se je zgodil, ko se je vozilo Audi A3, v katerem so bili pokojni, vračalo proti Mostarju.

Udeležena tri vozila

V nesreči so bila udeležena tri vozila, med njimi tudi kombi znamke Citroën. Ključna preiskava pa poteka okoli drugega vozila – audija, ki ga je vozil 28-letni Marko Šljivić. Po poročanju Radia Sarajevo je bil zaradi neprimerne vožnje obravnavan že tik pred nesrečo, policija pa sumi, da je prav njegovo vozilo povzročilo trčenje, v katerem so umrle tri osebe iz drugega avtomobila.

Marko Šljivić je sin Pave Šljivića, vplivnega člana HDZ v BiH. Policija še naprej ugotavlja okoliščine nesreče, medtem ko je javnost pretresena nad izgubo mladih življenj.