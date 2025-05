Politik v zapor zaradi incesta: hčerko omamil in spolno zlorabil na njen 21. rojstni dan

Nekdanji svetnik in komisar okrožja Hancock v ameriški zvezni državi Indiana, 50-letni John Jessup, je bil obsojen na do 15 let zapora zaradi grozljive spolne zlorabe lastne hčerke, ki jo je omamil med rojstnodnevnim praznovanjem v Las Vegasu. Sodišču je priznal, da je januarja 2024, po divjem večeru v kazinih in striptiz klubu, svojo 21-letno hčerko Rachel v hotelski sobi spolno napadel, potem ko jo je napil do onemoglosti.

»Kar se zgodi v Vegasu ...« –

Rachel, ki se je odločila javno spregovoriti kot žrtev in je pričala na očetovi obsodbi, je v solzah opisala, kako jo je oče ves večer silil v pitje alkohola in jo vabil v striptiz klub. V hotelu ji je naročil več zaporednih koktajlov long Island, in čeprav ga je prosila, naj neha, je Jessup vztrajal in jo nato odpeljal v klub, kjer si je privoščil zasebni ples, medtem ko je ona omotična čakala za točilnim pultom.

Ko je začela bruhati, sta se vrnila v hotel. Zadnje, česar se spominja, je, da je oblečena stopila pod tuš – nato se je zbudila naga v postelji, njen oče pa jo je spolno napadel. Ko se je premaknila, je Jessup prenehal in se opravičil. V poznejših izjavah za policijo je svojw dejanje opisal kot »noro noč opitosti«, ki da ni bila kriminalna.

Očetov sramotni konec: od politike do zapora

Jessup, znan po svojih konservativnih pogledih in dolgoletni politični karieri, je sprva še zanikal odgovornost, a po naraščajočem pritisku in javnem razkritju žrtve novembra 2024 priznal krivdo za incest. Obsodili so ga na od šest do petnajst let zapora, od katerih bo moral odslužiti vsaj šest.

Tik pred obsodbo je Rachel, ki zdaj uporablja priimek svojega posvojitelja (Keesling), javnosti razkrila identiteto in izrazila razočaranje, ker je bil njen oče kljub aretaciji znova izvoljen v lokalni svet. »Boleče je bilo gledati, kako ga ljudje podpirajo, ne da bi vedeli, kaj je storil,« je povedala.

Njeno življenje po dogodku je, kot je priznala, »razpadlo«. Trpi za posttravmatsko stresno motnjo, hudo anksioznostjo in depresijo, pogosto doživlja panične napade, opraviti pa je morala tudi testiranja za spolno prenosljive bolezni.

Spolno nadlegovanje tudi v službi?

Medtem ko je v zaporu, se Jessup sooča še z dodatnimi obtožbami. Misty Moore, vodja varnostnega urada okrožja Hancock, ga je obtožila dolgotrajnega spolnega nadlegovanja, ki je vključevalo neprimerna sporočila in pripombe. Po njenih besedah naj bi se nadlegovanje nadaljevalo skoraj dve leti, saj je imel Jessup kot njen nadrejeni možnost, da jo odpusti, uradne pritožbe pa naj bi bile prezrte.

Na sodišču se je Jessup opravičil in priznal, da je alkoholizem pripeljal do najtemnejšega obdobja njegovega življenja. Zatrdil je, da zdaj že več kot leto dni ne pije in da ni več človek, kakršen je bil nekoč. A kot je v zaključni besedi povedala tožilka Morgan Thomas: »Očetje bi morali svoje otroke zaščititi, ne pa jih zlorabljati, ko so najbolj ranljivi.«

Primer je globoko pretresel ameriško javnost in sprožil pozive k večjemu nadzoru nad ravnanjem izvoljenih uradnikov tudi v njihovem zasebnem življenju.