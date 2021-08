Policistko Majo na terasi ubila elektrika, našel jo je mož

Policistka Maja Marković (37) iz Beograda je v torek umrla v nenavadni nesreči na terasi lastnega stanovanja v Beogradu. Medtem ko je nameščala kabel na računalnike, prek katerih je rudarila kriptovaluto ethereum, jo je usodno stresla elektrika.



Njenemu možu, ki je prav tako zaposlen pri tamkajšnji policiji, tistega dne ni uspelo priklicati žene. Ker se ni oglašala na telefon, je šel do njunega stanovanja in na terasi našel njeno truplo. Nemudoma je poklical reševalce, a jim je ni uspelo rešiti, piše Kurir.



Po pisanju medija so sosedje v šoku, saj so o Maji, ki je za seboj pustila mladoletni hčerki, povedali same lepe stvari. Danes jo bodo lahko pospremili na zadnjo pot. »Naj te čuvajo angeli«, »Počivaj v miru«, »Sožalje družini« se glasijo številna sporočila na facebook profilu tragično preminule Maje.



Portal še navaja, da oprema za rudarjenje kriptovalut lahko stane več tisoč evrov, odvisno od računalnika. Nenehno delo za računalnikom in segrevanje pa sta ponavadi razloga, da ljudje svojih računalnikov ne puščajo na nepokritih prostorih.



