Policistka se je branila s solzivcem in gumijevko: »Prasica, jeb** ti bom mater!«

Moški (59), ki je v ponedeljek v Trogirju brutalno napadel policistko, je končal v preiskovalnem zaporu v Splitu. Sodišče mu je zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja odredilo pripor, so o incidentu poročali hrvaški mediji. Policistka ga je ustavila, ko se je z mopedom vozil po pločniku v prepovedani smeri in to brez čelade. Poskušala ga je ustaviti, vendar jo je začel žaliti in ji ni hotel pokazati dokumentov.

Devetinpetdesetletnik je policistki rekel, naj se »je*e« in da je svinja, je dogajanje opisala Slobodna Dalmacija. Nato je nadaljeval vožnjo do svoje hiše, policistka pa mu je sledila, da bi videla registrsko tablico mopeda. Nato si je slekel jakno in z njo pokril registrsko tablico.

Žalil policistko in jo napadel

Ko je policistka ponovno zahtevala njene dokumente, jo je 59-letni moški znova začel žaliti. Rekel ji je: »Dal ti bom vozniško dovoljenje prasica, kaj za vraga počneš, jeb*** ti bom mater.« A to mu ni bilo dovolj, policistko je fizično napadel, potisnil jo je ob steno hiše in jo udaril. Policistka se je branila s solzivcem, a ji ga je izbil iz roke. Po tem jo je večkrat udaril z rokami v glavo, brcnil v nogo, nato pa s tal pobral solzivec in ji ga popršil v obraz. Nato je policistko zgrabil za srajco in jo vrgel na tla, ona pa je segla po gumijevki in ga udarila po roki. Nato jo je še enkrat zgrabil za srajco in jo spet vrgel na tla, nato pa stekel v hišo.

Kmalu zatem so prispele okrepitve in moškega so aretirali. Obtožen je preprečitve uradnega dejanja, ogrožanja življenja ter povzročitve telesnih poškodb.