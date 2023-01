Policistka Doris in njen kolega ujeta pri korupciji, kamere vse posnele (VIDEO)

Shannon Carpenter in njen fant John Grandberry sta se lani 16. novembra pripravljala na začetek dneva, ko je okoli osmih zjutraj na njuna vrata potrkala policija.

Šest policistov iz oddelka za pogojne kazni je začelo preiskavo nujnega domovanja. John Grandbury je bil namreč na prostosti s pogojno kaznijo zaradi posedovanja orožja. Vstopili so štirje policisti in ko so bili v spalnici, je Shannon s svojim mobilnim telefonom aktivirala kamere na postelji in omari.

Ukradla denar zasežen pri preiskavi

Policisti so prečesali sobo, omaro, predale, pogledali pa so tudi pod posteljo. Odnesli so velik kuhinjski nož, vrečko s konopljo in tehtnico, pištolo in 6000 dolarjev gotovine, ki so jih našli v škornjih.

Potem pa sta se policista začela dogovarjati, da bosta vzela denar in si ga razdelila. Policistka Doris Hernandez, je na telefon vtipkala sporočilo, ki ga je nato predala kolegu. Pogledal je, kaj je napisala in začela sta šepetati.

»Lahko si deliva denar,« je rekel. »Prav imaš,« - je bil odgovor Hernandezove,

Policistko so že suspendirali, so poročali ameriški mediji.