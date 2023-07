Policisti v Istri prijeli moškega, ki je ugrabil žensko

Intenzivno iskanje moškega, ki je v sredo nedaleč od Umaga ugrabil žensko, se je končalo. Policisti so osumljenca prijeli in ga zaslišujejo na policijski postaji Umag .

»Policisti iz Umaga so danes zjutraj okoli 8.30 prijeli moškega, ki je osumljen, da je včeraj zjutraj na območju Petrovije protipravno odvzel prostost ženski. Zoper osumljenca poteka kriminalistična preiskava,« so sporočili s policije. Kot poroča lokalni portal Eurostar Umag, je policija sinoči obkolila gozd, kjer se je skrival ugrabitelj, a je dež njihovo akcijo upočasnil. Žrtev in ugrabitelj naj bi se poznala že od prej.

Spomnimo, moški je na parkirišču v Petroviji pred gostinskim lokalom ugrabil žensko, misleč, da imata nedokončan posel. Ko se mu je policija približala, je za seboj pustil avto in žrtev ter beg nadaljeval peš. Žrtev so našli v bližini vasi Matelići. Ekipa nujne medicinske pomoči je ugrabljeno žensko pregledala, a ni bila telesno poškodovana, je pa zaradi vsega doživetega v šoku, dodajajo hrvaški mediji.