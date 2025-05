Policisti ustavili 80-letnika. Skoraj bi jih kap, ko so so videli, kaj prevaža v kombiju

Policisti so v Bereku ustavili kombi zagrebških registrskih oznak, v katerem je 80-letnik iz okolice Bjelovarja tihotapil pol tone nedovoljenega tobaka, zato mu poleg dobrih 15.000 evrov globe grozi še dobrih 58.000 evrov dodatnih trošarin.

Njegovo vozilo so ustavili med kontrolo prometa v noči na 23. april, ker so policisti glede na priloženo dokumentacijo posumili, da nekaj ni v redu, zato so o tem obvestili carinike. Pri skupnem pregledu vozila so tako v tovornem delu vozila našli in zasegli okoli petdeset vrečk, napolnjenih z drobno rezanim tobakom.

Še več tobaka skrival v hiši

Na podlagi odredbe sodišča so na naslovu osumljenca opravili preiskavo stanovanjskih in drugih poslovnih prostorov, kjer so našli še več kilogramov drobno rezanega tobaka in rezalnikov tobaka.

Vse najdeno blago in predmete so zasegli in predali carinikom v nadaljnji postopek, so sporočili s policije. Zoper 80-letnika je bil izdan prekrškovni nalog z globo v višini 15.100 evrov, z dodatno trošarino za drobno rezani tobak v višini 58.100 evrov, so o tem sporočili s PU Bjelovar.