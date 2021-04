Policisti prekinili koronazabavo: policist in ženska poškodovana

Na območju Sinja so si včeraj dali duška. Hrvati poročajo, da se je v objektu, ki je v lasti 20-letnega moškega kljub strogim ukrepom zaradi epidemije zabavalo kar 300 oseb. Ko je policija prekinila divjo zabavo, je zavladal pravi kaos.



Okoli polnoči so policisti dobili prijavo in so se pripeljali na kraj dogodka, so imeli kaj videti. Pred hišo je stalo približno 100 vozil, v notranjosti pa je bilo nadvse pestro. Ko so policisti vstopili, so jih začeli žurerji napadati in vanje metati steklenice. Ena izmed gostij (25) in policist sta morala zaradi poškodb glave v bolnišnico, lastnika objekta pa so prijeli.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: