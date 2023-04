Policisti posredovali pri napačni hiši in ubili Roberta (VIDEO)

Napake se dogajajo in žal so v nekaterih primerih usodne.

Policisti so zaradi domnevnega nasilja v družini posredovali na nekem naslovu v Farmingtonu, v ameriški zvezdni državi New Mexico. Kamera, ki jo ima pripeto na telesu eden od policistov, prikazuje, kako potrkajo na bela vrata, na katerih je obešen zajček. Nihče se ne odzove. Zato večkrat ponovijo in jasno povedo, da je na drugi strani vrat policija.

Ker se nič ne zgodi, se sprašujejo, ali so na pravem naslovu (je pravi 5305 ali 5308), temu sledi tudi smeh.

Usodni dvig roke

Potem se v notranjosti hiše nekaj premakne, policisti se oddaljijo. Na vratih se pojavi beli moški, ki je imel v rokah nekaj, kar bi lahko bila pištola in jo usmeri proti policistom. Eden od policistov zavpije, naj dvigne roke, sledili so le še streli, ki so stanovalca pokosili.

Nekaj sekund kasneje je slišati ženski jokajoči glas, ki večkrat zavpije »o, moj bog«. Naslednje, kar vidimo ali bolje rečeno slišimo, so ponovno streli. Ženska naj bi pobrala moževo pištolo in streljala proti policistom, ti pa so strele vrnili. Naposled je ugotovila, da so na drugi strani policisti in strelski obračun se je končal. V času dogodka so bila z njima v hiši še trije otroci.

Policija obžaluje dogodek

Žal se je potrdilo, da so bili policisti res pred napačno hišo (morali bi biti na drugi strani ulice), v streljanju pa da je umrl Robert Dotson (52), poroča The Washington Post.

Trije policisti, ki so streljali, so za časa trajanja preiskave na plačanem dopustu. Medtem je policija družini Dotson izrazila sožalje in dodala, da bodo naredili vse za razjasnitev okoliščin, ki so pripeljale do tragedije.