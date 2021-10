Policisti naleteli na neverjeten prizor: poglejte, kaj so našli na dvorišču (FOTO)

Iz Srbije poročajo o bizarnem odkritju na katero so naleteli policisti. V Zemunu so na dvorišču 69-letnika naleteli na ilegalno bencinsko črpalko. Možje v modrem so tako našli dva aparata za točenje goriva in kamion z okoli 1000 litri nafte, poroča Informer.

Policisti so našli tudi nekaj denarja. FOTO: Mnz Srbije

Poleg tega so našli še dva rezervoarjaz okoli 2500 litri nafte in večjo količino denarja, so objavili na srbskem notranjem ministrstvu. Zoper 69-letnika bodo spisali ovadbo.