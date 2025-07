Policista zabodel propadli maneken Marino, videli ste ga videospotih Severine in Sandre Afrike

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Splitu je v nedeljo 32-letnega moškega obsodil na mesec dni zapora, ker je v petek z žepnim nožem povzročil hude telesne poškodbe policistu (60). Na policijski postaji se je branil z molkom, neuradno pa je preiskovalnemu sodniku izrazil obžalovanje zaradi dogodka, češ da je bil pod vplivom drog in ni vedel, kaj počne, ter da je vesel, da je policist ostal živ, navajajo hrvaški mediji.

Po pridržanju večkrat zabodel policista

Osumljenca so v petek pozno zvečer pridržali v stavbi splitsko-dalmatinske policijske uprave zaradi suma storitve kaznivih dejanj izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti.

Med kriminalistično preiskavo je policista, ki ga je pridržal, vprašal, ali lahko uporabi stranišče, in ko je dobil dovoljenje, je vstopil v sosednjo sobo in med predmeti, zaseženimi storilcem kaznivih dejanj, našel žepni zložljivi nož. Vrnil se je v sobo in policista večkrat zabodel, nato pa poskušal pobegniti iz stavbe.

Poškodovanemu policistu je vzel policijsko uniformo in si jo brez kape oblekel. Nato se je še dvakrat vrnil v sobo, kjer je na tleh ležal hudo poškodovani policist, in ga znova zabodel z nožem. Ko je skušal zapustiti stavbo, so ga ustavili specialni pripadniki, ki so se slučajno znašli tam. Bil jim je sumljiv, ker ni imel kape.

Snemal s Severino in Sandro Afriko

Kot navaja Slobodna Dalmacija, je imel napadalec obetavno manekensko kariero, ki so jo uničile droge. Marino Miličević je nastopil v več glasbenih videospotih, tudi v videospotu za pesem Severine Otrove. Snemal je tudi s srbsko turbofolk pevko Sandro Afriko.