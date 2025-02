Policist zjutraj parkiral avto, nato prava drama. Gasilci so takoj posredovali

Okoli 5.20 je v Pakracu na parkirišču prišlo do samovžiga osebnega vozila.

Vzrok požara še ni znan

Po prvih podatkih naj bi avto parkiral policist, na kraj dogodka pa so kmalu prispeli gasilci, ki so požar pogasili, so navedli hrvaški mediji.

Vzrok požara za zdaj ni znan, policisti pa opravljajo preiskavo zaradi ugotavljanja okoliščin samovžiga.