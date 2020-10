Policist ubil ženo in sebe

4 otroci so ostali brez staršev.

Ljubosumje je, tako domnevajo, potisnilo 43-letnega policista čez rob. Hrvaški mediji poročajo o strahotni tragediji, ki je doletela šestčlansko družino, štirje otroci so ostali brez staršev.Posredovanje mož postave v hrvaški prestolnici je bilo tokrat še težje kot sicer. Ker je morilec, njihov sodelavec, onesposobil ključavnico, so morali vlomiti, v stanovanju pa uzrli grozljiv prizor. Kot se je izkazalo, je policist v krvavem obračunu pokončal svojo 37-letno ženo, potem pa sodil še sebi; na prizorišču je še dajal znake življenja, a je umrl med prevozom v bolnišnico. Strele so slišali sosedje, ti so poklicali pomoč, po njihovem pričevanju je zadonelo petkrat ali šestkrat, pripovedujejo, šokirani, da se je v njihovem stanovanjskem bloku zgodil obračun, o kakršnih so do zdaj samo brali na straneh črne kronike.Policist je streljal s službenim orožjem, so že ugotovili in opozorili na očitne napake v postopku: 43-letniku naj bi na delovnem mestu omejili obveznosti in pooblastila ter mu odvzeli orožje, po neuradnih podatkih naj bi se zaradi vzkipljive narave velikokrat prerekal s sodelavci in bil nezanesljiv. Podobno je menda doživljala tudi žena, ki naj ne bi več mogla prenašati njegovega ljubosumja, zato mu je menda dala slovo. Kot so povedali skrhani sodelavci in prijatelji, je bil policist ženi nenehno za petami in jo zasliševal, s kom se druži, sledil naj bi ji celo na delovno mesto in jo preverjal.Doma se je menda vedel kot kralj in pričakoval strežbo od glave do peta, sam pa se je posvečal predvsem svoji športni dejavnosti, medtem ko je ženi prepuščal skrb za vse štiri otroke in gospodinjstvo, povrhu pa je opravljala dve službi. Po prepiru usodnega večera, ko mu je naznanila, da ga ne bo več prenašala, je najprej odvihral k svojim staršem, potem pa se je vrnil oborožen in grozil, da bo pobil vse.Tudi otroke. Trije izmed njih naj bi bili priče brutalnemu obračunu, ena od hčera pa se je ravno takrat sprehajala s psom. Otroci so pod budnim nadzorom psihiatrov, do nadaljnjega bo zanje skrbela sorodnica.