Policist naj bi ubil ljubico, nekaj ur kasneje se je z ženo veselil rojstva tretjega otroka (VIDEO)

Bivši policist iz Massachusettsa iz Združenih držav Amerike, Matthew Farwell, je obtožen, da je umoril svojo mlado ljubico Sandro Birchmore (23) in njeno smrt prikazal kot samomor, da bi prikril, da je z njo pričakoval otroka.

4. februarja 2021 so Sandro našli mrtvo v njenem stanovanju v bostonskem predmestju, kjer je delala kot pomočnica učiteljice v osnovni šoli. Policijsko poročilo in izjava glavnega mrliškega oglednika sta takrat zaključila, da gre za samomor z obešanjem. Družina je dvomila v takšno razlago, poznejše preiskave pa so razkrile hude protislovja.

Leta jo je zlorabljal

Tožilci trdijo, da je Farwell Sandro leta zlorabljal. Domnevno sta prvič vzpostavila odnos, ko je imela komaj 15 let, on pa 27 in je delal kot inštruktor v programu policijskih skavtov. Po podatkih FBI-ja je čez leta nadzoroval njeno življenje, ji sledil prek telefona, jo kaznoval z nasilnim seksom in od nje zahteval, da igra žrtev posilstva. Sam Farwell je policiji priznal, da je imel z Birchmore zvezo, a vztrajal, da se je začela, ko je imela 22 let, in da je trajala manj kot eno leto.

V obtožnici iz avgusta 2024 zvezni tožilec Massachusettsa Farwella obtožuje, da je Sandro zadavil, ko mu je povedala, da je noseča, nato pa njeno smrt namerno predstavil kot samomor. Nekaj ur pozneje se je pridružil ženi, da bi skupaj pričakala njunega tretjega otroka.

Dodatno pa FBI-jevo poročilo bremeni tudi policijo v Stoughtonu. Dva tedna pred Sandrino smrtjo je njena prijateljica policiji prijavila razmerje med Farwellom in Birchmore. Namesto da bi sprožila preiskavo, je uslužbenka po navedbah prijavo posredovala prav Farwellu, ki ji je ukazal, naj molči.

Šefinja postaje Donna McNamara je potrdila, da je bila o prijavi obveščena, a je zavrnila komentar, ker preiskava še poteka. Na vprašanje, ali verjame, da je prav ta prijava sprožila dogodke, ki so pripeljali do Sandrine smrti, je odgovorila: »Verjamem, da je,« poroča Večernji list.

