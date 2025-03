Policist povzročil prometno nesrečo in pobegnil, nato pa doživel še večji šok

Zagrebški policist, ki med nesrečo ni bil v službi, je v torek zvečer povzročil prometno nesrečo z materialno škodo v Zaprešiću in s kraja pobegnil. A ni trajalo dolgo, da so ga kolegi izsledili in mu potrkali na vrata doma.

Preiskava je pokazala, da je policist okoli 20:10 vozil po eni od ulic v smeri vzhoda, pri čemer se ob prihodu na križišče z drugo ulico in krožiščem ni držal desnega roba cestišča. Prav tako ni prilagodil hitrosti razmeram na cesti, zato je trčil v robnik prometnega otoka na zahodni strani.

Pobeg s kraja nesreče in posredovanje policije

Po prvem trčenju je voznik izgubil nadzor in v križišču zadel še en robnik ter prometne znake. Kljub nastali materialni škodi je zapustil kraj nesreče. Policisti so ga kasneje našli na njegovem domu, kjer so pregledali tudi njegov avtomobil. Na njem so odkrili poškodbe, ki so se ujemale s tistimi, nastalimi v nesreči.

Policisti so ga pridržali in odpeljali na policijsko postajo na zaslišanje, kjer pa je sledil nov zaplet. Odklonil je namreč testiranje na alkohol, droge in zdravila, prav tako ni želel dati vzorcev krvi in urina, s čimer si je nakopal še dodatne težave.

Denarna kazen, prepoved vožnje in ...

Zaradi storjenih prekrškov so ga privedli pred Občinsko sodišče v Novem Zagrebu, kjer so ga spoznali za krivega in mu naložili denarno kazen v višini 1.320 evrov. Poleg tega mu je bila izrečena trimesečna prepoved vožnje motornih vozil kategorije B.

Zaradi hude kršitve službene dolžnosti je načelnik Policijske uprave Zagreb sprejel odločitev, da ga odstrani iz službe, proti njemu pa bo v zakonskem roku vložen zahtevek za disciplinski postopek.