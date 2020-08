Policist je moril in posiljeval

87

Morilec iz zlate države. Originalni nočni zalezovalec. Posiljevalec iz Visalije. Te in več drugih vzdevkov so mediji nadeli nekdanjemu kalifornijskemu policistu, ki je med letoma 1975 in 1986 pobijal, posiljeval in teroriziral prebivalce v različnih delih Kalifornije, t. i. zlate države. A čeprav se je lov za njim začel že v 70. letih, so mu stopili na prste šele pred dvema letoma z novo metodo analize DNK. »DNK nikoli ne pozabi,« je dejal tožilecTožilci so za DeAngelove gnusne zločine – priznal je umore 13 ljudi in posilstvo 50 žensk, toda število njegovih žrtev naj bi bilo še višje – sprva zahtevali smrtno kazen, a so zaradi moratorija na izvrševanje smrtnih kazni v Kaliforniji, njegovega sodelovanja v preiskavi, starosti in pandemije sprejeli dogovor o dosmrtnem zaporu. »Ko nekdo zagreši pošastna dejanja, ga je treba za vselej zakleniti, da ne bo mogel nikomur več škoditi. Ne zasluži si nikakršne milosti,« je dejal sodnikin serijskega morilca ter posiljevalca obsodil na enajst zaporednih dosmrtnih zapornih kazni brez možnosti pogojnega izpusta in na 15 dosmrtnih kazni z možnostjo pogojnega izpusta.Štiriinsedemdesetletni DeAngelo torej ne bo več ugledal luči svobode. Kar pa je za mnoge še premila kazen, sploh glede na slišano v dvorani. V dneh pred izrekom kazni so po 40 letih molka spregovorile njegove preživele žrtve in nekateri svojci pokojnih.»Naj zgnije v peklu!« jedejala v imenu sestre. Več preživelih je opisalo omrtvičenje rok še več tednov po napadu, ker jih je tako močno zvezal. Ena izmed prič pa ga je primerjala s kanibalističnim Hannibalom Lecterjem, saj je vpričo nje, ko je bila stara sedem, posilil mamo. Z grožnjo, da bo hčeri odrezal uho, če izpusti en sam zvok. »Poslušal sem vaše izjave in mi je res žal za vse, kar sem storil,« je po izjavah dejal DeAngelo.