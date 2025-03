Policija vdrla v hišo: iskali gandžo, našli upokojenca

Nič hudega sluteča britanska upokojenca sta bila na marčno sobotno jutro še kako presenečena, ko je med zajtrkom skozi njuna vrata vdrla policija. Devet mož postave je šokiranima zakoncema, ki sta ravno zajtrkovala, ukazalo, naj se ne premakneta, in začelo preiskovati hišo v mirni soseski Newfoundpool v Leicestru. Razlog? Policisti so imeli preiskovalni nalog zaradi utemeljenega suma nezakonite pridelave indijske konoplje.

Toda marihuane niso našli. V hiši sta bila le prestrašena Barry in Mavis Lovelock, stara 80 oziroma 78 let. Na koncu se je razkrilo, da se je policija odločila za hišno preiskavo na podlagi ugotovitev helikopterske ekipe, ki je s termalno kamero pregledovala sosesko.

Njuna hiša je namreč oddajala nenavadno veliko toplote, kar je po izkušnjah policistov pogosto znak, da v prostorih gojijo indijsko konopljo, ki za rast potrebuje visoko temperaturo, kar dosežejo z močnimi grelnimi svetilkami.

Možje postave so se zakoncema opravičili.

Slabo so preverili

No, v primeru zakoncev Lovelock se je izkazalo, da ne gre za kriminalno združbo, ampak čisto navadna upokojenca, ki ju je preprosto zeblo, zato sta imela na polno prižgana dva plinska grelnika, s katerima sta ogrevala hišo. Policija se je zakoncema opravičila in zagotovila, da bo popravila vso nastalo škodo. Tiskovni predstavnik policije je pojasnil, da so tisti dan izvedli dve raciji in da so na drugem naslovu na isti ulici našli in zasegli 79 rastlin indijske konoplje.

Zakonca, ki v hiši živita že od leta 1978, lani pa sta slavila zlato poroko, sta bila po dogodku precej pretresena. Gospa Mavis se kar ni nehala tresti in ima še zdaj težave z nespečnostjo, je povedal njen mož Barry. Kakor sta dejala, je policija slabo preverila, kaj se dogaja v hiši, saj bi lahko prav hitro ugotovili, da gre za starejša občana, ne pa za mamilarsko tolpo.