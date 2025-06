Policija vdrla v hišo in naletela na šokanten prizor. Takoj so ga aretirali (FOTO)

Zagrebška policija je imela v sredo polne roke dela na Gornjem Desincu. Ko so vdrli v hišo 37-letnika, so tam našli več laboratorijev, v katerih je moški gojil konopljo in kaktuse ter jih kasneje predeloval v droge - marihuano in meskalin.

FOTO: Pu Zagreb

Moški je poleg hiše gojil tudi nezakonite rastline na dvorišču, za gojenje pa je uporabljal naprave za oddajanje svetlobe, prezračevanje in filtriranje zraka. Po dozorevanju je konopljo sušil, predeloval in pakiral z namenom nadaljnje prodaje. Sumijo tudi, da je na še neugotovljen način pridobil tudi večje količine gob, ki vsebujejo aktivno snov psilocibin, ki jih je prepakiral in skril v hiši.

Zoper 37-letnega moškega je bila zaključena kriminalistična preiskava zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami in je končal v priporu.