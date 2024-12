Policija v BiH aretirala ministra za varnost, osumljen je pranje denarja, prejemanja podkupnin ...

Policija je danes aretirala ministra za varnost BiH Nenada Nešića in še šest drugih oseb, potem ko je tožilstvo BiH izdalo nalog za njihovo aretacijo. Osumljeni so pranja denarja, korupcije, zlorabe položaja in prejemanja podkupnin.

Poleg njega so aretirali še šest oseb, med katerimi je tudi direktor javnega cestnega podjetja Putevi Republike Srpske Milan Dakić.

»Osumljeni so, da so kot poslovodni organi podjetja Putevi RS in kot osebe, ki so poslovale z omenjenim podjetjem, izvršili kazniva dejanja korupcije, pranja denarja, zlorabe položaja ali pooblastil in prejemanja podkupnine,« je navedeno v izjavi tožilstva BiH.

V okviru preiskave, ki jo tožilstvo izvaja v sodelovanju s policijo Republike Srbske in tamkajšnjim uradom za preiskovanje organiziranega kriminala, potekajo tudi preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov v Banjaluki, Vzhodnem Sarajevu in Bijeljini.

Preiskava se po poročanju portala Avaz osredotoča na obdobje med letoma 2016 in 2020, ko je bil Nešić še direktor cestnega podjetja Putevi RS.

Instrument v rokah tujih veleposlaništev

Med aretiranimi je tudi Mladen Lučić, podjetnik iz Vzhodnega Sarajeva in brat nekdanjega ministra za človekove pravice BiH Miloša Lučića, ki je bil v preteklosti tudi sam obtožen zlorabe položaja.

Nešić je sicer tudi predsednik stranke Demokratska narodna zveza (DNS), ki v parlamentu Republike Srbske podpira vladajočo koalicijo pod vodstvom Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) predsednika te entitete BiH Milorada Dodika.

Dodik se je danes že odzval na aretacijo Nešića in na omrežju X zapisal, da je postopek »popolnoma nesprejemljiv«, tožilstvo pa je z njim po njegovih besedah pokazalo, da je postalo »instrument v rokah nekaterih tujih veleposlaništev«.